Jovem fica ferida após pular de carro desconhecido e em movimento na BR-060

Uma jovem de 20 anos ficou machucada e com as roupas rasgadas após pular de um carro em movimento, em Abadia de Goiás, na BR-060, na madrugada de sábado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a corporação foi informada que uma jovem está desesperada às margens da rodovia tentando parar os carros e pegar uma carona.

Uma equipe foi até o local e encontrou a jovem. Ela contou que tinha saído de uma boate quando solicitou um motorista, que estava em frente à casa noturna, para levá-la até sua residência.

De acordo com o relato da jovem, durante o trajeto ela percebeu que ele seguia um rumo oposto ao da sua residência. Então, ela pulou e o motorista foi embora levando a bolsa da mulher com os documentos pessoais, cartões de crédito e talão de cheques. Ainda de acordo com a PRF, a jovem informou descrições do motorista e do veículo.

A jovem foi encaminhada para um hospital no Jardim América onde o pai dela já a esperava. Eles foram orientados a procurar uma delegacia de polícia para registrar uma ocorrência.