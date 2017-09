Jovem entra em coma após ter perna cortada por hélice de lancha no lago de Palmas

Crislania Pereira de Souza, de 21 anos, está na UTI do Hospital Geral de Palmas após ter sido atingida pela hélice de uma lancha, na praia de Luzimangues, em Palmas, no último sábado (2). As informações são do G1.

A Capitania Fluvial Araguaia-Tocantins informou que a embarcação foi recolhida e que um inquérito foi instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. O condutor da lancha é o auditor do Ministério do Trabalho, Humberto Célio Pereira.

Segundo uma amiga que preferiu não se identificar, cerca de 10 pessoas estavam no local comemorando um aniversário. As duas tomavam banho no lago por volta das 17h30 de ontem quando decidiram subir na lancha. Neste momento, Crislania caiu e teve uma das pernas cortadas pela hélice.

A operadora de caixa foi socorrida pelo Samu e segue internada. De acordo com o G1, a Secretaria Estadual da Saúde informou que ela está na UTI e o seu estado de saúde é estável. Parentes e amigos confirmaram que a vítima está em coma.

A amiga contou ainda que estão fazendo campanha nas redes sociais para incentivar a doação de sangue, uma vez que Crislania passou por cirurgia e perdeu muito sangue. A vítima trabalha como caixa em um supermercado e sua família é do Maranhão.