Jovem denuncia motorista do Uber por se masturbar durante corrida

Um motorista do Uber foi denunciado após supostamente se masturbar durante uma corrida. O caso foi relatado no Twitter da modelo Manuela Parise, que estava no carro no momento do fato.

“Hoje, esse motorista se masturbou enquanto eu estava de passageira. Já fiz as denúncias devidas”, escreveu a jovem, que pediu ‘retuítes’ de seus seguidores para que o caso não se repetisse com mais ninguém.

O tuíte foi publicado na noite deste domingo, 30, e, em poucas horas, gerou muita repercussão na rede social. Foram mais de 18 mil compartilhamentos e 11 mil curtidas.

Também pelo Twitter, a jovem pediu esclarecimentos e uma solução para o caso, citando o perfil da Uber. “Aguardo a resposta sobre o ocorrido. Isso é inadmissível”, desabafou.

Ela ainda alertou que as mulheres fiquem atentas ao solicitar transporte pelo aplicativo de viagens. “Gatas de São Paulo, não passem o nervoso que eu passei. Anotem a placa e cancele se for ele [o motorista]!”, tuitou.

Minutos depois da denúncia, Manuela voltou à rede social para dizer que a empresa entrou em contato. “A Uber acabou de me ligar, obrigada pela prontidão”, agradeceu.

O Uber ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.