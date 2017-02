Jovem denuncia estupro sofrido em Aparecida de Goiânia

Uma jovem de 22 anos denunciou para a polícia que foi vítima de estupro na madrugada deste sábado (18), em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, a vítima disse que estava em um bar, na Vila São Tomaz, e saiu do estabelecimento para atender ao celular. Quando ela estava na calçada foi abordada por um homem armado que estava em um carro.

A vítima foi obrigada a entrar no veículo e relatou que foi agredida com tapas. O homem parou o carro em um matagal e a estuprou dentro do carro. Depois da sequência de violências ela foi jogada em um local deserto, próximo a Avenida São Paulo, na Vila Brasília. A vítima foi socorrida e encaminhada ao IML para fazer exames que comprovem o crime e, em seguida para o Hospital Materno Infantil para fazer prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.

A ocorrência foi registrada no 4º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia. A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Aparecida deve investigar o caso.