Jovem de 23 anos morre após bater moto aquática contra lancha

Bárbara Bruna Bezerra Bispo, de 23 anos, morreu após chocar uma moto aquática que pilotava contra uma lancha no Rio Acre, em Rio Branco, na noite desse domingo (15).

Segundo o G1 do Acre, a colisão aconteceu em frente à bandeira do Estado, localizada na Gameleira, no bairro Quinze. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas Bárbara morreu no local.

Uma testemunha contou que um grupo estava realizando manobras em alta velocidade no local, chegando até a passar próximo à margem do manancial. Os bombeiros informaram ainda que a fiscalização do local é de responsabilidade da Marinha. A unidade mais próxima da Marinha fica a 648 quilômetros de Rio Branco na cidade de Cruzeiro do Sul.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e liberado por parentes ainda no domingo. No velório, a família optou por não se pronunciar.