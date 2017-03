Jovem de 21 anos confessa dez homicídios

Arthur Felipe Bernardes Cruz, de 21 anos, o Pokémon, confessou ter matado 10 pessoas na região do Setor Garavelo, na divisa entre a capital e Aparecida de Goiânia. A confissão foi feita a policiais do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer) na manhã de ontem, quando Arthur Felipe e Leonardo Caique Gomes de Oliveira, de 20, o Léo, foram presos na GO-070, no Setor Triunfo, ...