Jovem de 20 anos morre após acidente com empilhadeira em Santo Antônio do Rio Verde

Um jovem de 20 anos morreu após ser atingido por uma empilhadeira na tarde desta segunda-feira (6), no distrito Santo Antônio do Rio Verde, a cerca de 100 km de Catalão.

Bruno Canedo trabalhava no processo de ensacamento de soja quando foi atingido pela máquina. Ele foi socorrido pelos colegas de trabalho e levado de carro para Catalão. Ainda na BR-050, a cerca de 30km do local do acidente, o veículo em que ele estava cruzou com a unidade de atendimento do Corpo de Bombeiros.

Os primeiros atendimentos aconteceram ainda na estrada, até que o jovem foi transferido para a ambulância e levado para um hospital particular de Catalão.

Os bombeiros informaram que o rapaz estava com múltiplas fraturas, com ferimentos graves na cabeça, tórax e abdômen.

De acordo com o hospital, o rapaz havia dado entrada em estado gravíssimo, foi para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.