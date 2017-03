Jovem de 20 anos desaparecida em clínica psiquiátrica é encontrada horas depois em Goiânia

Atualizada às 15:26

A jovem de 20 anos que desapareceu horas depois de ser internada em uma clínica psiquiátrica de Goiânia na segunda-feira (6), foi encontrada ao tentar alugar uma casa no Setor Rio Formoso, nesta terça-feira (7). O setor é o mesmo onde está localizada a Casa de Eurípedes, onde a família internou a garota.

De acordo com o homem que a localizou, Patrícia Leal Castro apareceu no início da noite de ontem e estava confusa, dizendo que queria alugar o imóvel, mas não tinha dinheiro.

Desaparecimento

Segundo a família, Patrícia Leal Castro veio para a capital para ser acompanhada por especialistas em problemas psiquiátrico e foi internada na segunda-feira (6), com suspeitas de esquizofrenia e transtorno bipolar de humor, na Casa de Eurípedes. Por volta das 17h, a família retornou para ver a garota durante o horário de visitas.

Momentos depois de deixarem o local, um funcionário da Casa entrou em contato com uma tia da jovem, Maria Dagmar de Castro, dizendo que Patrícia não estava na clínica. Após o telefonema, os familiares começaram a fazer buscas e acionaram o Corpo de Bombeiros, mas não encontraram nenhuma informação sobre o paradeiro da garota.

A ausência de pistas fez com que a família procurasse a Polícia Civil para registrar uma ocorrência.

Segundo TV Anhanguera, a família é paraense e se mudou para Brasília no fim do ano passado. Os parentes viajaram para Goiânia com a intenção de buscar tratamento psiquiátrico para Patrícia na Casa de Eurípedes, que garantiu segurança dentro da clínica.

A unidade de saúde comunicou que vai analisar as imagens das câmeras de segurança do local.