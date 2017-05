Jovem de 19 anos é preso por mostrar as partes íntimas para mulher dentro de carro, em Goiânia

Um jovem identificado como José Rodrigo Bulhões, de 19 anos, foi preso em flagrante na tarde deste sábado (6) por mostrar as partes íntimas para uma mulher de 23 anos, nas proximidades de um condomínio fechado no Jardim Goiás, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima confirmou que esta não foi a primeira vez que ela foi assediada por José Rodrigo. Ela ligou para a PM após se deparar com o rapaz se masturbando dentro do carro, quase sem roupa. No flagrante, além da comprovação do ato libidinoso, foram encontradas porções de maconha e ecstasy no interior do veículo.

José Rodrigo Bulhões foi levado para a Central de Flagrantes. Ele será autuado por ato obsceno e posse de drogas para consumo.