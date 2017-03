Um rapaz de 18 anos foi morto na manhã desta segunda-feira (20), na passarela da BR-060, em Guapó, Região Metropolitana de Goiânia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi atingida com dois disparos de arma de fogo no rosto.

A Polícia Civil (PC) investiga a participação de dois suspeitos.

O jovem tinha passagens por tráfico de drogas e a suspeita é que o crime tenha sido motivado por acerto de contas.