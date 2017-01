Jovem de 14 anos foi morto em Goiânia por confundir carro de bandido com o de ong que doa sopa

Cinco mortes violentas foram registradas em Goiânia entre as 21 horas de sexta-feira, 30, e a primeira hora de sábado. O estudante Rafael Sousa Soares, de 14 anos, foi executado com tiros nas costas por três homens armados com pistolas de calibre ponto 45, 9 milímetros e 380, às 21h40 de sexta-feira, quando brincava com amigos na porta de casa, na Rua 6, Setor Norte Ferroviário. Ao ver um Jeep Renegade branco parar no local, o menino correu na direção do veículo, confundindo-o com o de uma organização não-governamental que distribui sopa no setor habitualmente. Não era o pessoal da ong. Ao aproximar-se do carro, o menino ouviu vários tiros e assustado, correu na direção oposta.

Os três homens acabavam de executar Luiz Henrique de Sousa Brito, que cumpriu pena por vários crimes até maio, segundo ocorrência da Polícia Civil. Ao verem o adolescente correndo, os homens atiraram nele e fugiram em seguida. Rafael ainda correu por alguns metros e caiu morto na calçada. Rafael será sepultado no Cemitério Parque, mas o dia e horário ainda não foram definidos pela família. A Polícia Científica recolheu diversos projéteis e estojos no local para a realização de exames periciais.

Duas horas depois, na Rua Cristiano Machado, na Vila Pedroso, José Alves de Moura Filho, de 26, foi executado dentro do quarto da casa da namorada por três homens portando pistolas de calibre ponto 45, 9 milímetros de 380. Ele cumpria pena por vários crimes e foi colocado em liberdade no início da manhã de sexta-feira, segundo a namorada. Ela disse ainda que ele tinha vários inimigos na cadeia. Os três homens chegaram na casa e foram entrando já correndo atrás de José, que tentou se esconder no quarto.

A Polícia Civil não informou se as mortes de Rafael e de Luiz Henrique possuem ligação com a morte de José Alves. Nos dois casos, três homens executaram egressos do sistema prisional utilizando o mesmo tipo de armamento. No segundo caso, porém, ao saírem da casa onde mataram José Alves, os assassinos bateram o carro e foram presos pela Polícia Militar e encaminhados à Central de Flagrantes.