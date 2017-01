Jovem de 14 anos desaparece em Hidrolândia e família suspeita de aliciamento

Parentes e amigos tentam obter informações sobre Samara Borges da Silva, de 14 anos, que está desaparecida desde a tarde desta quinta-feira (26). Para ajudar nas buscas, uma campanha está sendo realizada nas redes sociais.

A família entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com as rodoviárias e os aeroportos de Goiânia e Brasília, além de procurar a PM para registrar um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento. A suspeita é que ela tenha ido para Brasília.

A jovem, que mora em Hidrolância com a mãe, enviou uma mensagem para ela avisando que não retornaria para casa, pois havia recebido uma proposta de estudo e de trabalho feita por amigos. Porém, Samara não identificou quem são e nem onde moram essas pessoas. Para a família o caso se trata de aliciamento de menor.

"Estamos todos muito preocupados e mobilizados. Quanto mais a notícia do desaparecimento correr, melhor para acharmos pistas de onde ela está. A Samara é uma moça de 1,70m de altura, tem cabelos claros e olhos cor de mel. No momento em que saiu de casa, ela usava uma camiseta azul regata. Qualquer informação sobre a Samara é bem-vinda e ajuda", fala o tio da jovem Guilherme Borges.

Quem tiver informações sobre o paradeiro da jovem pode entrar em contato pelo telefone (62) 9-8276-7996 ou (62) 9-9434-7010.