Jovem com passagens por crimes de violência doméstica é preso em Formosa

Um homem de 22 anos foi preso nesta segunda-feira (10) em Formosa, a 290 quilômetros de Goiânia, acusado de ameaçar e agredir sua companheira, de 27 anos.

O nome do investigado não foi divulgado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), mas a delegada Fernanda Lima confirmou que o rapaz tinha outros inquéritos policiais por crimes de violência doméstica.

Ainda de acordo com a delegada, o homem havia sido preso em flagrante no último dia 31 de março, mas foi solto após ordem da Justiça. Porém, outra decisão do Poder Judiciário expediu novo mandado de prisão, que foi cumprido nesta segunda.

O investigado foi encaminhado à Casa de Prisão Provisória de Formosa.