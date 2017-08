Jovem bate recorde de embriaguez ao volante e é preso em Planaltina de Goiás

Um jovem de 18 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (29) em Planaltina de Goiás, no Leste goiano, após ser flagrado dirigindo bêbado.

Segundo a Polícia Militar (PM), foram mobilizadas oito viaturas para deter o rapaz, que furou um cerco policial. A perseguição durou cerca de 30 minutos e só acabou quando a suspensão do veículo conduzido pelo jovem estourou, juntamente com os quatro pneus do carro, um GM Vectra. Ele ainda tentou fugir a pé, mas foi pego em seguida.

Após ser detido, o homem foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou um número recorde nas medições feitas em 2017 no País: 1,63 miligramas (mg) de álcool por litro de ar expelido. O valor é quase cinco vezes superior ao minímo para a constatação do crime de embriaguez ao volante (0,33 mg/l).

O maior teor alcoólico registrado este ano havia sido constatado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em julho em Goianápolis, na Região Metropolitana de Goiânia, quando um motorista trafegava pela BR-060 com 1,34 mg/l.

Após a embriaguez ser confirmada, o rapaz foi preso e encaminhado para a 31ª Delegacia de Polícia de Planaltina de Goiás.