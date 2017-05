Jovem baleada em carro da Uber em Goiânia segue internada e está estável, segundo hospital

É estável o estado de saúde Gabriela Sousa Paes Landim, de 20 anos, baleada em um carro da Uber, no Setor Residencial 14 Bis, em Goiânia. A jovem está internada no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), desde a tarde deste domingo (7).

O motorista do carro, Wildher Douglas Dantas Leitão, 25 anos, chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hugol, mas não resistiu. Outros dois passageiros morreram no local, depois de serem alvejados com vários disparos de arma de fogo.

A jovem, segundo boletim médico, tem estado regular e respira sem ajuda de aparelhos. Segundo a Polícia Civil, o Fork Ka em que as vítimas estavam foi fechado por um Nissan Sentra, um Renaut Sandero e um VW Fox.

Os ocupantes dos carros desceram, atiraram e fugiram em seguida. Pelo menos 23 perfurações foram identificadas na lataria do carro. Ninguém foi preso.