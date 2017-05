Jovem atropelada em protesto é avaliada pela equipe médica do Hugo

Está sendo avaliada por uma equipe médica do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), a jovem que foi atropelada por um carro durante uma manifestação ocorrida na tarde desta quinta-feira (18), na Avenida Anhanguera, no centro da capital. Segundo a unidade médica, Andreza Rodrigues Carneiro, de 21 anos, está consciente, acordada, orientada, verbalizando e respira de forma espontânea. Ela sofreu ferimentos no braço e na perna.

A jovem participava do protesto que pedia a renúncia do presidente Michel Temer (PMDB) quando foi atropelada por uma motorista. Ela chegou a ficar embaixo do veículo e só foi retirada quando a motorista do carro acionou a marcha ré. A mulher foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para ao hospital.

O marido da vítima, que também foi atropelado, sofreu ferimentos em um dos braços e seguiu para o 1º Distrito Policial da capital. O carro da condutora foi cercado e apedrejado. Ela e um passageiro foram retirados do veículo e escoltados pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar. Em seguida, a condutora foi levada para a Central de Flagrantes de Goiânia.