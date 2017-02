Jovem armado invade Cmei e faz professora e bebês reféns em Goianira; veja vídeo

Dois jovens foram presos depois que um deles invadiu um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) e fez uma professora e oito bebês, entre 4 meses e 1 ano, reféns. O caso aconteceu na tarde de ontem (21) em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia.

Segundo a Polícia Militar, Diogo Faria Bernardo, de 23 anos, e o comparsa, Gabriel Ribeiro Dias, de 20 anos, estavam na cidade para cobrar uma dívida de R$ 50, que seria referente a drogas. Eles não teriam recebido o valor e planejavam matar os alvos, mas a ação foi impedida pela PM.

Na fuga, Diogo invadiu a escola. Um vídeo publicado pelo G1 mostra o momento em que os policiais negociavam com o rapaz (veja abaixo).

Nas imagens é possível ouvir quando um agente fala com Diogo: “Eu estou pensando nas crianças. Joga a arma no chão e empurra. Estou sem arma, vai”. Em seguida, o rapaz pede para sair de lá com vida: “Não me mata, não. Eu tenho família”, disse. A gravação termina quando um policial militar corre na direção da professora. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O suspeito, o comparsa e a arma apreendida foram levados para a delegacia de Goianira.

Ao G1, a direção do Cmei destacou que as aulas ocorreram normalmente nesta quarta-feira (22).