Jovem achada morta ao lado do namorado em Goiânia deixa bebê de um ano e oito meses

Matéria atualizada às 15h30

Andressa Cristina Marçal Souza deixa um bebê de um ano e oito meses fruto de outro relacionamento. A adolescente foi encontrada morta ao lado do namorado Uenio Leira da Silva, de 25 anos, na casa onde ele morava no Setor Chácara Retiro, em Goiânia, na madrugada desta quinta-feira (2). O casal foi visto pela última vez na terça-feira (28).

Em entrevista à TV Anhanguera, a mãe da jovem Mara Sandra Marçal Rodrigues, de 36 anos, contou que sentiu que algo estava errado quando Andressa não retornou para amamentar o filho.

Ainda de acordo com a dona de casa, ela recebeu mensagens anônimas contando que a filha e o namorado tinham sido mortos a tiros. Mara fez uma verdadeira peregrinação em hospitais e foi até o Instituto Médico Legal (IML) em busca da filha, mas como não obteve sucesso ligou para a Polícia Militar que foi até a casa de Uenio e encontrou os corpos.

Uma prima de Andressa, a nutricionista Lorena Marçal Rodrigues contou que a família era contra o relacionamento da adolescente com Uenio, pois sabiam que ele já havia sido jurado de morte. Segundo a Polícia Militar, ele já tinha sido preso por posse de drogas, roubo e lesão corporal. O casal estava junto há quase quatro meses.

A perícia no local indicou que Uenio foi morto com três tiros e Andressa com dois e que provavelmente eles estavam dormindo no momento do crime. O caso é investigado pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH) e devem ficar a cargo do delegado Marco Aurélio Ferreira.