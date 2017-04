Jovem é preso por tráfico de animais silvestres em Goiânia

Um jovem, de 19 anos, foi preso, na noite desta quinta-feira (6), por tráfico de animais silvestres, no setor Goiânia Viva, na Capital.

De acordo com a Polícia Militar (PM), foram encontrados 57 animais, como cobras de diversas espécies, jacarés, lagartos e iguanas dentro de um barracão no fundo da casa dos pais do rapaz.

Os animais eram mantidos dentro de caixas de papelão, isopor, plástico e em malas.

Segundo a PM, o jovem tinha mais duas cobras em seu apartamento, no Bairro Goiá. Ele disse à polícia que criava os animais desde criança e que alguns tinham ganhado e outros comprados em pet shop.

No entanto, ele não apresentou documento de compra ou licença para a criação dos animais.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes da Capital e os bichos foram enviados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres de Goiás.