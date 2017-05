Jovem é preso por praticar racismo, em Morrinhos

Um jovem de 24 anos foi preso por racismo em Morrinhos, no Sul do Estado. O caso aconteceu nesta quarta-feira (10). De acordo com a Polícia Civil (PC), todas as ofensas a outro jovem foram encontradas gravadas por mensagem de voz em um aplicativo de celular. O suspeito foi preso e autuado por crime de injúria racial. Ele foi conduzido à delegacia de Morrinhos.