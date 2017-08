Jovem é preso pela 19ª vez após roubar farmácia em Goiânia

Um jovem de 21 anos foi preso, nesta terça-feira (22), pela 19ª vez no Jardim Conquista, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), a prisão foi realizada após o suspeito roubar uma farmácia com o uso de uma faca. Ele levou dinheiro e uma pasta com documentos, mas foi encontrado após o crime nas redondezas pelos policiais. Os bens foram recuperados.

Ainda segundo a PM, a ficha de Mateus Ferreira, que tem como apelido “Japaozinho”, é extensa e começou quando ele ainda era adolescente. Todas as 19 prisões e detenções ocorreram pelos crimes ou atos infracionais análogos aos crimes de roubo e furto.

“Segundo os comerciantes, ele tem atuado ali na região tem cerca de um mês e apenas no bairro, três donos de comércios já foram até a delegacia para reconhecê-lo. Esperamos que mais comerciantes possam identifica-lo”, afirma o tenente da PM Antonelli. O rapaz foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Goiânia.