Jovem é preso após esfaquear a irmã por causa de macarrão instantâneo

Kelson da Conceição, de 20 anos, foi preso nesta segunda-feira (20), em em Boa Vista, Roraima, acusado de esfaquear a própria irmã em uma briga por um pacote de macarrão instantâneo.

Segundo o G1, o crime ocorreu no dia 22 de fevereiro, na casa da mãe dos irmãos, no bairro Senador Hélio Campos, na zona Oeste da capital. A mulher, de 23 anos, foi golpeada no peito com uma faca de cozinha. O suspeito teria usado álcool e drogas na noite anterior ao crime.

"Ele chegou à casa da mãe pela manhã e acabou dormindo. Ao acordar, ele foi buscar um macarrão instantâneo, mas a irmã disse que ele não poderia fazê-lo, pois o produto pertencia aos filhos dela. Após a discussão, ela foi para a frente da casa e ele foi até a cozinha, onde pegou uma faca, desferiu um golpe contra o peito da irmã e fugiu", disse, ao G1, a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Elivânia Aguiar.

De acordo com a delegada, após o ocorrido, a vítima foi hospitalizada e passou um período em coma na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). A mulher também precisou passar por uma cirurgia, mas já recebeu alta e passa bem.

A reportagem informou ainda que após o cumprimento do mandado de prisão, Kelson da Conceição foi levado à Deam para a realização dos procedimentos cabíveis e deverá ser conduzido à penitenciária ainda hoje, onde ficará a disposição da Justiça.