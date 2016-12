Jovem é morto a tiros uma semana após sair de presídio, em Goiânia

Paulo Eduardo Moreira do Carmo, de 20 anos, foi morto com seis tiros, às 21h40 de quinta-feira (22), quando estava em um dos quartos da mãe dele, na Rua Bom Jesus, no Setor Estrela Dalva, na Região Noroeste de Goiânia.

A mulher havia saído para comprar cigarros, ouviu vários tiros e ao voltar correndo para casa, viu dois homens saindo do local e fugindo em direção a um local escuro da rua. Ela encontrou o filho já morto sobre a cama.

Paulo Eduardo foi atingido por dois tiros no tórax, dois tiros no abdomen, um tiro na cabeça e outro nas nádegas. Ele cumpria pena pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e roubo e havia saído do sistema prisional há uma semana.

O caso é investigado pela Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH).