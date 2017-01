Um jovem de 21 anos foi morto a tiros no Setor Village Garavelo II, em Aparecida de Goiânia, na madrugada deste sábado (7). De acordo com a Polícia Civil, as informações preliminares sobre o caso dão conta de que a vítima estava em casa quando um conhecido a chamou no portão.

O jovem foi baleado e o suspeito fugiu depois do crime, que aconteceu por volta de 1h. O homicídio será investigado pelo Grupo de Investigações de Homicídios de Aparecida de Goiânia.