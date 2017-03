Jovem é morto a tiros em Goiânia

Um jovem, que não teve a identidade revelada, morreu depois ser atingido por disparos de arma de fogo na noite desta sexta-feira (10), na Praça Boa Ventura, no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não foram encontrados documentos pessoais da vítima e nenhum amigo ou familiar esteve no local para reconhecer o corpo.

Ainda de acordo com a corporação, a vítima aparentava ter 15 anos. Policiais Civis da Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH) foram acionados para investigar as causas e autoria do crime.

Até o fechamento deste texto, ninguém havia sido preso.