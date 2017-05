Jovem é libertada após ser mantida em cativeiro pelo próprio pai

Uma jovem, de 21 anos, foi libertada depois de ter sido mantida em cárcere privado pelo próprio pai por ao menos dois anos. O caso aconteceu em Mogi das Cruzes, São Paulo.

De acordo com o G1, a moça afirmou que passou fome, foi maltratada e teve cigarros apagados em sua pele.

Ela mora com o pai desde o falecimento da mãe, em 2006, e desde os 12 anos não frequenta a escola.

Ainda de acordo com a reportagem, o pai, um segurança de 46 anos, foi preso por sequestro e cárcere privado. Segundo a polícia, ele confessou que mantinha a filha trancada para evitar que ela mantivesse relação sexual com homens desconhecidos.

Testemunhas, vítima e o pai foram encaminhados ao 2º Distrito Policial.

Ainda de acordo com a reportagem, a Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, informou que "tomará todas as medidas de proteção à vítima."