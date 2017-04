Jossier Espectro, do marketing da Audiomix, morre em acidente de moto na BR-414

Matéria atualizada às 17h24.

Um grave acidente na manhã deste sábado (22), na BR-414, terminou com a morte do colaborador de eventos do grupo Audiomix Jossier Willian Santana, de 35 anos, mais conhecido no meio como Jossier Espectro.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Jossier andava com a sua moto BMW S 1000 RR em companhia de um amigo, que estava em outra motocicleta, quando perdeu o controle do veículo no trecho entre Pirenópolis e Anápolis, na altura da zona rural de Planalmira, a 30 km de Anápolis, e foi jogado contra uma árvore.

Jossier chegou a ser socorrido com vida por um carro que passou pelo local e o levou para o Hospital de Urgências de Anápolis. Segundo informações do Huana, o produtor teve um trauma na cabeça e parada cardiorrespiratória. Por 40 minutos, profissionais tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso.

Conforme a PRF, Santana perdeu o controle da motocicleta em uma curva acentuada, saiu do acostamento, bateu em um barranco e em seguida bateu em uma árvore. Para a corporação, pelo estado da moto, que não estava com muitos danos, é provável que o motociclista não estivesse em alta velocidade.

Na sua apresentação do Facebook, Espectro se auto intitulava como um “apaixonado pela vida e pela música, temente a Deus, AudioMix Eventos/Villa Mix Festival/Mix Forever”. No álbum de todos dele é possível ver imagens de várias motocicletas, além da foto de capa dele ser o velocímetro do modelo da moto em que sofreu o acidente.

Ironicamente, recentemente um amigo de Jossier morreu em um acidente de motocicleta na Perimetral e ele chegou a participar de uma manifestação pedindo mais segurança no trânsito.

A página do jovem na rede social estava repleta de mensagens de amigos e de pessoas incrédulas com a repentina morte de Espectro. “Não importa onde você esteja, se é a 1km de distância, ou do outro lado do mundo, você sempre estará comigo e sempre será meu irmão”, deixou Fabio Scarano. Andreia Augusta Barbosa escreveu: “O mundo nos prega muitas surpresas. Muitas nos fazem sofrer, trazem tristeza, dor e luto. A sua partida, tão prematura, foi uma dessas surpresas imprevisíveis do destino que nos tiram o chão. Ninguém poderia imaginar que você nos deixaria tão cedo, que deus conforte o coração de toda família”. Lucas Santana e vários outros escreveram “Descanse em paz, meu amigo”, essas são algumas das várias demonstrações de carinho e pesar pelo acontecido.

A Villa Mix também publicou em seu Instagram uma foto de “luto”. A mensagem diz: "Triste noticia no dia de hoje para o meio artístico. Que Deus conforte o coração de amigos e familiares nessa hora de dor. Pêsames a todos. 😢".

Jossier Santana deixa a mulher Mariana Miranda. Por meio de nota, o Grupo Audiomix informou que o velório e o enterro de Espectro acontecem no cemitério Jardim da Paz, na Vila São Joaquim, em Aparecida de Goiânia. O velório será realizado a partir das 23 horas, deste sábado (22), na sala 5, e o corpo será sepultado neste domingo (23), às 10h.