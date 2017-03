Jornalista Doracino Naves é sepultado

O corpo do jornalista, ex-vereador de Goiânia e ex-secretário estadual e municipal de Cultura na capital Doracino Naves foi velado durante a madrugada de ontem no Cemitério Jardim das Palmeiras e enterrado no final da manhã, no Cemitério Santana.Naves, de 68 anos, morreu na noite da última segunda-feira, 27, na UTI do Hospital Araújo Jorge. Teve complicações após uma ...