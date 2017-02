Jornalista Armando Acioli morre aos 82 anos

Atualizada às 15h10

O jornalista e articulista do jornal O POPULAR, Armando Acioli, de 82 anos, faleceu nesta quarta-feira (22), em Goiânia. Ele já tinha alguns problemas de saúde e estava internado há cerca de um mês no Hospital do Coração Anis Rassi, onde faleceu. A causa da morte não foi divulgada. O velório começa às 17h e o sepultamento será às 20h, no Cemitério Parque Jardim das Palmeiras.

Armando nasceu em 7 de julho de 1934, em Murici (AL), morou em Uberaba (MG) e Ipameri até chegar em Goiânia.

Além de desenvolver carreira de jornalista, formou-se em Direito pela Universidade Federal de Goiás. No jornalismo, atuou também como repórter, cobrindo áreas de política, cidades, economia, entre outras. Também foi integrante do Sindicato do Jornalistas Profissionais no Estado de Goiás e um dos criadores da Comissão Especial de Defesa do Jornalista, na Associação Goiana de Imprensa.

O jornalista iniciou sua carreira no jornal O POPULAR em maio de 1953, e até 2011 produzia textos diariamente. Depois, colaborava com artigos publicados na Editoria de Opinião.

Do casamento com Martha Maria Conrado teve seis filhos: Rita de Cássia, Pedro Paulo, José Emmanuel, Francisco de Assis, Armando Júnior e Humberto. Tem nove netos e bisnetos.