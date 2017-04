Jorge Aragão se recupera de angioplastia após sentir dores no peito

Depois de ser internado às pressas com dores no peito na última sexta (21), o cantor Jorge Aragão segue em observação num hospital particular de Belém. De acordo com informações da produção do artista, seu estado de saúde é estável.

Na madrugada de sábado ele foi submetido a uma angioplastia, mas deixou a Unidade de Terapia Intensiva na manhã e se recupera bem em um dos quartos do hospital.

À reportagem do G1, o produtor Douglas Fabiano afirmou que ele já está se recuperando do susto. “A previsão é que ele tenha alta entre domingo e segunda, no máximo", disse.

O empresário Carlos Pompilho visitou o cantor e respassou o recado dele aos fãs. "Ele falou 'Pompilho, me representa lá e fala para todo o meu público, todos os meus fãs que eu estou bem e que já estou até preparado para cantar novamente'", disse o empresário.