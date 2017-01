João de Deus visita ex-primeira-dama Marisa Letícia em São Paulo

O médium João de Deus visitou neste domingo (29) a ex-primeira-dama Marisa Letícia, na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

O encontro que estava previsto para ocorrer por volta das 16 horas de hoje, foi adiado pata às 18h, a pedido de Luiz Inácio Lula da Silva, que queria estar presente.

Marisa Letícia teve um piora em seu estado clínico e teve uma parada cardíaca neste fim de semana. Segundo médicos do hospital Sírio Libanês, a situação foi revertida. A informação é do blog de Vera Magalhães no Estadão.

De acordo com a equipe, a situação de Marisa é muito grave. Ela teve um acidente vascular cerebral (AVC) na semana passada.