Uma jiboia, com aproximadamente dois metros, foi capturada pelo Corpo de Bombeiros no quintal de uma residência em Luiz Alves, na região norte do Estado, nesta quinta-feira (27).

Os moradores da casa encontraram o réptil e acionaram o Corpo de Bombeiros. Uma equipe da Operação Férias Turista Seguro 2017 capturou a jiboia e a soltou em uma reserva ecológica da região.