JBS suspende atividades após funcionário morrer em máquina de processamento de aves

A fábrica da JBS em Samambaia (DF), suspendeu os trabalhos depois que o funcionário José Eudes Ferreira da Rocha, 51 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (30), ao cair em uma máquina de processamento de aves dentro da empresa.

A JBS informou que o acidente de trabalho aconteceu durante o processo de higienização de um equipamento. A empresa disse ainda que prestou todo o atendimento possível. "A empresa lamenta profundamente, se solidariza com a família do colaborador e já está prestando todo apoio necessário", explicou.

"As atividades na fábrica estão suspensas e uma equipe interna, com apoio das autoridades competentes, já iniciou as investigações para identificar as causas do acidente e outras providências", completou.

Segundo testemunhas, eles foram procurar a vítima na máquina que ele operava e encontraram o corpo preso a máquina pela cabeça e por um dos braços. Os colegas então destravaram o aparelho. José Eudes ficou ferido no braço esquerdo, na cervical e nas costas.

O socorro foi acionado, mas quando o Samu chegou, a vítima sofria uma parada cardiorrespiratória. Houve tentativa de reanimá-lo, mas sem sucesso.

O caso é investigado pela delegacia da região (32ª DP).