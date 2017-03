Jardim Novo Mundo recebe Operação Cata Pneus para combate ao Aedes

A Operação Cata Pneus volta nesta terça-feira (7), com o objetivo de retirar estes materiais do ambiente e realizar a destinação adequada. O ponto de encontro será na Praça George Washington, no Jardim Novo Mundo, às 8h30.

O novo cronograma para coleta de pneus em todo o município foi definido pela superintendência de Vigilância em Saúde e prevê a realização de uma ação todas as quartas-feiras até o mês de junho.

Robson Azevedo, superintendente de Vigilância em Saúde da SMS, explica que o descarte irregular de pneus tem se tornado um problema para a saúde pública. Segundo o gestor, objeto é considerado um dos principais criadouros do Aedes aegypti. “Além de entregar os pneus nos locais onde serão realizadas as ações, a população também é orientada sobre a importância de evitar possíveis criadouros do mosquito', destaca Robson Azevedo.

De acordo com a SMS, no ano de 2017, já foram recolhidos 50.275 mil pneus durante as ações em Goiânia. Quem tiver pneus inservíveis em casa ou em estabelecimento comercial próximo aos locais indicados no cronograma deve levá-los ao ponto de encontro definido para cada dia e, dessa forma, fazer o descarte adequado.