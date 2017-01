Jardim Europa recebe primeira Operação Cata Pneus de 2017

A primeira Operação Cata Pneus deste ano será realizada nesta quinta-feira (5), pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, com saída pela Avenida Inglaterra com a Avenida Itália, no Jardim Europa. O objetivo dessas ações é retirar estes pneus do meio ambiente para dar destinação adequada e evitar que se tornem criadouros do mosquito Aedes aegypti. Até junho, estão programas duas ações por semana, às terças e quintas-feiras.

O cronograma para coleta de pneus em todo o município foi definido pela superintendência de Vigilância em Saúde em parceria com a Reciclanip e integra estratégias de combate à dengue e outras doenças. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Goiânia possui uma das maiores frotas proporcionais por habitante no país, 1,6 veículos por habitante. Em 2016, foram recolhidos 116.462 pneus na capital.

Flúvia Amorim, superintende de Vigilância em Saúde da SMS, explica que o descarte irregular de pneus tem se tornado um problema para a saúde pública, por ser tratar de um criadouro em potencial para proliferação de mosquito Aedes aegypti. Após a coleta, os pneus são levados diretamente para uma recicladora em Abadia de Goiás, onde são triturados para posterior reutilização.

Quem tiver pneus inservíveis em casa ou em estabelecimento comercial próximo aos locais indicados no cronograma deve levá-los ao ponto de encontro definido para cada dia, visando descarte adequado. “Além de entregar os pneus nos locais onde serão realizadas as ações, a população também é orientada a descartar os pneus inutilizáveis no Ecoponto do Parque Oeste Industrial”, destaca Flúvia Amorim.

Reciclanip

O Programa Nacional de Coleta e Destinação de Pneus Inservíveis foi ampliando sua atuação em todas as regiões do País, o que levou os fabricantes a criarem uma entidade voltada, exclusivamente, para a coleta e destinação de pneus no Brasil. Assim surgiu a Reciclanip, em 2007, para consolidar o programa.

As informações são da Prefeitura de Goiânia