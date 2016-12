Jardim América recebe mobilização contra o Aedes aegypti nesta quinta-feira

Agentes da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) realizam visitas domiciliares nesta quinta-feira (22), durante ação de combate ao mosquito Aedes aegypti no Setor Jardim América.

Além das visitas domiciliares, serão realizadas trabalhos em pontos estratégicos e de conscientização com os moradores e atendimento de denúncias. O combate ainda vai contar com a parceria de imobiliárias para que os agentes possam vistoriar casas fechadas.

A expectativa é que os 517 agentes envolvidos na mobilização fiscalizem 18.558 imóveis do setor. Com a chegada do período chuvoso, as atividades de combate ao mosquito têm como objetivo conscientizar os cidadãos e evitar possíveis epidemias de Dengue, Zika e Chikungunya.

As informações são da Prefeitura de Goiânia