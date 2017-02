Janeiro com chuvas abaixo da média em Goiânia

Apesar da umidade típica de verão no Centro-Oeste, Goiânia fechou o mês de janeiro com índice de chuvas abaixo da média de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Do dia 1º ao 31, caiu sobre a capital 171.4 milímetros (mm) de água, o que representa 64% dos 266.8mm esperados.

No acumulado dos três últimos meses, a precipitação ficou 61% abaixo do esperado. Em novembro, choveu 110.5mm, sendo 50% do esperado; em dezembro, caiu 169.6mm, o que corresponde a 66%.

"Temos previsão de chuvas para fevereiro e a expectativa é que o mês feche dentro da média. No entanto, há uma tendência do próximo trimestre ficar abaixo da média em algumas localidades regiões que já estão prejudicadas", explica a meteorologista e chefe do Instituto Nacional de Meteorologia de Goiás (Inmet) Goiás e Tocantins, Elizabeth Alves Ferreira.

Nas regiões Sudeste, Sul e Sudoeste do Estado, em geral, choveu significativamente. Entretanto, Elizabeth explica que houve irregularidade na distribuição das chuvas. "Rio Verde, por exemplo, teve em janeiro um índice 37% acima da média. Mas Jataí, que fica bem próximo, registrou apenas 73% do volume esperado."

Nas demais regiões, janeiro teve chuvas abaixo do esperado. A chefe do Inmet destacou a baixa precipitação no Entorno do Distrito Federal, na região Leste de Goiás. Elizabeth citou os dados da estação meteorológica de Formosa, onde a média é 242.9 mm e choveu apenas 100.3 mm, ou seja, 41% do esperado.

Alerta no Nordeste goiano

Também chama a atenção a situação do município de Posse, no Nordeste goiano, que contabilizou o quarto janeiro consecutivo com chuvas abaixo da média. Dos 257.9mm esperados para este mês, caíram 133.7, o que corresponde a 52%.

Moradora de Posse há 15 anos, a empresária Maria Pereira Almeida, de 37 anos, confirma os dados do Inmet. "Esse ano quase não choveu aqui. Meu marido é produtor rural, temos roça de milho e feijão e ele está perdendo as plantas porque estão secando. Esse é o terceiro ano que isso acontece. Só não tem prejuízo quem tem irrigação", relata.

Proprietária de uma pousada na cidade, Maria explica como o problema afeta a zona urbana do município. "Aqui não tem empresa grande e os empregos vêm mais das fazendas. Se as lavouras vão mal, o comércio da cidade também vai mal."