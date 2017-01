Jéssica foi vista por funcionária de comércio vizinho a caminho do salão de beleza

A jovem Jéssica Júlia Pinheiro, de 26 anos, que está desaparecida desde a tarde de sexta-feira (6), chegou a ser vista pela funcionária de um comércio localizado no trajeto entre a casa da família, na Vila Redenção, e o salão de beleza para onde se dirigia, para fazer as sobrancelhas. O local fica muito próximo da residência, a cerca de dois minutos de caminhada. A funcionária disse que ela estava desacompanhada e caminhava em direção ao salão. Após 24h sem notícias, a família se mobiliza para tentar encontrar soluções para o sumiço da jovem.

“Ela estava meio triste. Muito sobrecarregada nesta reta final da conclusão do curso de farmácia e o estágio ao mesmo tempo. Mas nós não sabemos o que pode ser. Nem sabemos o que pensar. Por onde começar”, disse o pai da jovem, José Alves, ao POPULAR. Segundo a família, Jéssica é deficiente auditiva e faz uso de aparelhos nos dois ouvidos.

A família registrou boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da jovem na manhã deste sábado (7) e informou que a Polícia Civil iniciará as buscas somente na segunda-feira (9).

Contudo, a família tenta como pode localizar a jovem. “Ligamos para as amigas dela, pedimos ajuda para uns conhecidos do Corpo de Bombeiros, que já fizeram buscas na região, mas não a encontraram. Mandamos mensagens em todos os grupos de WhatsApp. No Facebook, meu outro filho tem pedido para os amigos dele também ajudar”, contou José Alves.

Recentemente, outro caso parecido aconteceu em Goiânia. A jovem Nayara, de 22 anos, saiu para trabalhar na manhã de 15 de dezembro de 2016, no setor Recanto do Bosque, e não voltou. Nayara foi encontrada morta quatro dias após seu desaparecimento, em um lote baldio do setor Estrela Dalva, em Goiânia.

A família chegou a prestar queixa na polícia, mas as buscas só começaram quatro dias depois. A polícia informou aos parentes de Nayara que as investigações em caso de desaparecimento têm início 48 depois do registro, período que coincidiu com o fim de semana, quando não havia plantão.

No caso de Jéssica, a ocorrência foi registrada no 8º Distrito Policial, que disse ter iniciado as diligências. No entanto, o caso só será encaminhado à delegacia especializada, a Delegacia Especial de Investigações Criminais (Deic), na segunda-feira.