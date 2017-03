Iterley comandava crime da cadeia, afirma polícia

Após oito meses de investigação, a Polícia Civil cumpriu nove mandados de prisão e busca e apreensão de membros da quadrilha de Iterley Martins, de 32 anos, preso na Penitenciária Federal de Campo Grande (MS), por comandar tráfico de drogas no Parque Anhanguera 2, Região Sudoeste de Goiânia. Além do tráfico, o grupo é suspeito de, no mínimo, dez homicídios na capital, que...