Irregularidades sobre prestação de serviço da Trana na capital são comprovadas em relatório

A Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara Municipal de Goiânia que investiga irregularidades na Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) ouviu nesta terça-feira (2) os depoimentos de Alexandre Umbelino de Sousa, ex-diretor de trânsito da SMT e da servidora Idemêres Francisca de Moura.

De acordo com os depoentes, as irregularidades apresentadas em um relatório produzido pela própria SMT com dados de novembro de 2010 até o final de 2013 são verdadeiras. No documento, problemas como o cancelamento de multas pela empresa cearense Trana Construções Ltda., responsável por gerenciar fotossensores em Goiânia, a validação de multas - que só podem ser feitas por agentes de trânsito – por meio de códigos de servidores inexistentes, a falta de cobrança por danos causados em acidentes de trânsito e a falta de relatórios ficaram expostos.

Em 2010, a Trana Construções Ltda. substituiu a EIT no propósito de gerenciar os fotossensores da capital goiana. Ambas as empresas pertencem à mesma família. O contrato com a Prefeitura de Goiânia foi prorrogado por aditivos irregulares nesse período e estima-se que o poder executivo municipal já tenha gastado mais de 55 milhões de reais. Desde o final do ano passado, após perder a licitação para gerir os fotossensores por desclassificação, os equipamentos da empresa nas vias de Goiânia foram desligados, com exceção dos presentes nos corredores de ônibus porque esse contrato com a Trana ainda está em vigor.

O presidente da CEI, Elias Vaz (PSB), afirmou que esses aditivos irregulares serão alvo de investigação da Comissão. Ao final do seu depoimento, Alexandre Umbelino disse que a SMT necessita de uma reformulação e que é "impossível trabalhar" no órgão da maneira em que ele é conduzido.