Irregularidades são identificadas na compra de cavaletes pela SMT

Comissão Especial de Inquérito (CEI) investiga a aquisição de 7.150 cavaletes por R$ 175 mil entre os anos de 2015 e 2016. No entanto, em diligência ao almoxarifado da pasta, os vereadores integrantes da CEI não encontraram nenhum item de segurança. Em reunião ordinária na Câmara Municipal de Goiânia, nesta segunda-feira (3), dois servidores que trabalharam na Secretaria entre os anos de 2015 e 2016 foram convocados para prestar esclarecimentos. Eles eram responsáveis por atestar o recebimento dos cavaletes. “Desde o início do ano não tem nenhum cavalete sequer na SMT. As evidências são claras de que houve pagamento de algo que não foi entregue”, conta Elias Vaz, que preside a CEI.

O contrato firmado com a JBA Comercial Ltda, no Setor Sudoeste, entre maio de 2015 e junho de 2016, é investigado e nele são informados pagamentos de quatro lotes. Nesse período, como constam os documentos, por três vezes a própria Controladoria Geral do Município (CGM) questiona a Secretaria sobre a falta de documento assinado por servidor atestando que recebeu o produto, prática obrigatória em casos de compra de material. “As notas fiscais comprovam a compra de 7.150 cavaletes. O que foi entregue no almoxarifado foi apenas 3.150 unidades. Os outros 4.000 cavaletes não têm registro de entrega. Na Secretaria não tem nem espaço físico para guardar essa quantidade de cavaletes. Além disso, é muito estranho que tivesse sumido todo esse material”, questiona Elias.

Diante das evidências, os vereadores que fazem parte da CEI aprovaram a convocação de José Carlos Martins, chefe do almoxarifado da SMT desde outubro de 2014. Da diretora administrativa da Secretaria, Maria Bernadete dos Santos que atestou o pagamento das notas fiscais e do proprietário da empresa JBA Comercial Ltda, Cleumar Antônio de Souza, responsável pela produção e entrega dos cavaletes.

“Para iniciar os trabalhos vamos convocar os responsáveis por atestar a entrega do material e também o pagamento das notas fiscais. Além do sócio da empresa que deveria entregar todos os cavaletes. Vamos aprofundar nessa denúncia para descobrir todos os envolvidos nessa fraude”, explica o presidente da CEI.

A denúncia dos cavaletes é o primeiro tema a ser investigado pela CEI. “Nós já tivemos acesso a muitos contratos da Secretaria com indícios de irregularidades. Então, achamos mais prudente seguir com as investigações baseados em temas específicos. Começamos com os cavaletes, mas vamos abordar os contratos dos fotossensores, aquisição de sinaleiros, uso irregular de recursos vindos das multas e outros. Essa estratégia vai nos proporcionar resultados mais eficientes”, acredita o vereador.