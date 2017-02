Irmãos são mortos a tiros dentro de bar em Vicentinópolis

Robson Roberto Martins, de 36 anos, e o irmão Regis Ricardo Martins, de 33, foram mortos a tiros na noite do último sábado (25), dentro de um bar, em Vicentinópolis, cidade localizada a 188 quilômetros de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu quando dois homens encapuzados invadiram o local procurando pelas vítimas, as colocaram deitadas no chão, atiraram e fugiram em seguida.

“A suspeita é que houve um acerto de contas, já que os homens armados chegaram, pegaram apenas os dois e os mataram. Tudo indica que não foi um assalto, mas uma execução mesmo”, disse o sargento Vicente Rosa ao G1 Goiás.

Um dos irmãos morreu na hora. O outro chegou a ser levado para o hospital municipal da cidade em estado gravíssimo. Ele precisou ser transferido para Goiânia, mas não resistiu e morreu durante o percurso.

Ambas as vítimas tinham passagens pela polícia por tráfico de drogas, o que, segundo Rosa, reforça ainda mais a hipótese de um acerto de contas.

Os suspeitos ainda não foram identificados, nem localizados.