Atualizada às 8h53.

Três irmãos foram mortos a tiros no Setor Carolina Parque em Goiânia, na madrugada desta segunda-feira (15). As vítimas de 28, 30 e 32 anos, que estavam dentro de casa no momento do crime, foram atingidos por vários tiros.

Segundo a Polícia Militar, vizinhos escutaram vários tiros e viram um carro prata saindo da porta da casa das vítimas em alta velocidade.

A Polícia Civil ainda não repassou informações sobre o caso.