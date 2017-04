Irmãos são envenenados por doces com chumbinho

Dois irmãos de três e oito anos ingeriram balas com chumbinho encontradas em uma rua de Monte Carmelo (MG), na tarde de quarta-feira (26), e foram hospitalizados.

De acordo com a Polícia Militar (PM), as crianças estavam brincando perto da residência da família, no Bairro Jardim Oriente, quando encontraram o doce adulterado, com veneno usado para exterminar ratos, no chão e consumiram. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

Os pais perceberam que os filhos não estavam bem e levaram eles para o Pronto Socorro Municipal, onde foi diagnosticado o envenenamento. Segundo o diretor do Pronto Socorro de Monte Carmelo, Shirlan José Mendes, o menino mais velho está internado na unidade com estado de saúde estável e o irmão dele foi transferido para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) onde segue internado na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI).

A Polícia Civil investiga o caso, mas não há suspeitos.