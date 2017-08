Irmãos adolescentes são apreendidos em Valparaíso de Goiás por homicídio

Um mandado de internação provisória de dois irmãos - uma adolescente de 16 anos e outro de 15 – foi cumprido por policiais civis na terça-feira (1º), em Santo Antônio do Descoberto, a cerca de 200 km de Goiânia, pela prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio doloso contra João Vitor da Silva Souza, de 16 anos. O assassinato com arma de fogo ocorreu no dia 18 de junho.

De acordo com as investigações, o irmão mais novo se envolveu em uma briga com a vítima. Em seguida, quando foi para casa, contou para a irmã e, juntos, decidiram se vingar.

Ao encontrarem João Vitor em uma via pública, ambos efetuaram diversos disparos contra a vítima com a mesma arma. O jovem morreu no local.

Após o crime, o casal de irmãos empreendeu fuga e estava escondido em casa de parentes em Valparaíso de Goiás, onde foi apreendido.