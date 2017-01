Irmão de torturado pagará retorno

Menino de 11 anos seria vítima do ajudante de motorista, que o trouxe para morar com ele após morte do pai. Vizinha acionou a polícia após ver hematomas no corpo da criança

Diomício Gomes

Criança prestou depoimento à polícia e está agora sob tutela do Juizado da Infância e Juventude