Irmão de homem morto afogado no Jardim Botânico afirma ter insistido para vítima parar de beber

Francisco Leôncio dos Santos, de 28 anos, morreu afogado na tarde deste domingo (19), no Jardim Botânico, em Goiânia, enquanto tentava atravessar o lago do parque nadando. De acordo com a Polícia Militar, a vítima havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Inclusive, uma garrafa de catuaba foi encontrada junto aos pertences de Francisco às margens do lago. Ismael dos Santos, irmão da vítima, lamentou a morte do caçula e afirmou ter discutido com ele dias antes para que deixasse o alcoolismo.

“Eu falei para ele: ‘para de beber, de fumar, vamos para Igreja. Se continuar assim, pode procurar um lugar para morar’”, disse Ismael. No desentendimento, Francisco deixou a casa do irmão, com quem morava há dois meses após se mudar do Piauí para a capital goiana em busca de emprego, e foi morar com um colega de trabalho.

O colega, segundo Ismael, é o mesmo com quem Francisco estava no Jardim Botânico antes de sua morte.

Ismael não soube informar sobre o sepultamento do irmão. Segundo ele, a condição financeira da família é precária e, por isso, não sabe dizer se terão condições de enviar o corpo de volta para a cidade natal da vítima.

Francisco deixa três filhos.