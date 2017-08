Iris sanciona lei que obriga empresas a ofertarem internet durante espera por atendimento

O prefeito Iris Rezende sancionou, no último dia 31 de julho, uma lei que obriga os estabelecimentos públicos e particulares a disponibilizarem acesso à Internet por Wi-Fi quando o tempo para o atendimento foi superior a 30 minutos.

O projeto de lei é de autoria do vereador Tiãozinho Porto, que afirmou que o intuito é dar maior comodidade aos usuários de bancos, clínicas, hospitais, entre outros lugares, em que o período de espera é grande.

A lei 10.055 também estabelece que, para ter acesso ao Wi-Fi, o interessado deverá fazer um cadastro apresentando o CPF. De acordo com informações da Câmara Municipal de Goiânia, quem não conseguir usufruir do benefício, seja por ausência da rede sem-fio ou por ela estar fora do ar, poderá entrar em contado com a Agência de Regulação, Controle, Fiscalização de Serviços Públicos de Goiânia (ARG), que será a responsável por fiscalizar o cumprimento da nova lei.