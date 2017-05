Iris Rezende anuncia novo secretário da SMT

Luiz Fernando Santana (PMDB) foi nomeado pelo prefeito de Goiânia Iris Rezende (PMDB) como o novo secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT). Santana já ocupa o cargo de secretário particular do prefeito e irá acumular a função interinamente. A decisão foi divulgada no diário oficial desta terça-feira (23).

Em janeiro deste ano, Luiz Fernando Santana chegou a ser nomeado também como presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) e, posteriormente, foi substituído por Gilberto Marques Neto.

Ainda hoje, o vereador Felisberto Tavares (PR) adiantou com exclusividade ao POPULAR que deixaria a administração da SMT para se dedicar à Câmara Municipal e ao Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais, o qual já presidiu. Ele foi o 10º vereador com mais votos na última eleição. Tavares diz que sai por “questão de foro íntimo”.

Como reportado pelo POPULAR, nos bastidores já se falava sobre as dificuldades enfrentadas pelo vereador à frente da pasta. A mais recente delas é em relação ao contrato para gestão dos fotossensores na capital, alvo de questionamentos da Comissão Especial de Inquérito (CEI) na câmara que investiga a SMT. Informações apontam que Felisberto não tinha a intenção de assinar o contrato questionado pelos vereadores, mas vinha sendo pressionado pela gestão municipal.

Agentes já diziam que Felisberto não possuía a autonomia necessária e o cenário não mostrava que o futuro seria diferente. Por isso, o vereador tinha medo de ter a imagem prejudicada e após menos de cinco meses na secretaria resolveu se afastar.

Agora de volta à câmara, Felisberto disse que será independente. “Como sempre fui. Meu posicionamento sempre foi independente”, pontuou.