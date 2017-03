Iris defende escalonamento de horário de comércio, escolas e órgãos públicos para melhorar trânsito

Durante um encontro com o o Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás (Sinduscon-GO), nesta terça-feira (7), o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, defendeu a necessidade de escalonar horários para funcionamento do comércio, escolas, administração pública, dentre outros, para auxiliar na fluidez do trânsito e diminuir o impacto nos horários conhecidos como rush.

Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, para Rezende, a cultura de abrir todos os comércios às 8 horas e fechar às 18 horas precisa mudar. “A cidade necessita desse escalonamento e nós vamos debater com a sociedade esse tema”, afirmou.

Encontro

Durante o encontro, realizado na sede do Sinduscon, foram apresentadas as diretrizes da entidade para promover o desenvolvimento de Goiânia. Participaram da reunião o presidente do Sinduscon, Carlos Alberto Moura; o presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Goiânia (Codese), Renato Correia; o presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg), Euclides Siqueira; o presidente do Instituto Cidade, Ilézio Inácio Ferreira, o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Andrey Azeredo, o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Agenor Mariano; o secretário municipal de Governo, Samuel Almeida; o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Fernando Cozzetti; e o presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), Alexandre Magalhães.